Pyongyang repite que mantendrá su arsenal nuclear y rechaza el objetivo de desnuclearización de Washington, Tokio y Seúl

Archivo - El líder supremo norcoreano, Kim Jong Un - Vadim Savitsky / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, ha asegurado este jueves que el país mantendrá de forma permanente su arsenal nuclear y ha rechazado nuevamente el objetivo de desnuclearización defendido por Estados Unidos, Japón y Corea del Sur.

En declaraciones a la prensa recogidas por la agencia estatal KCNA, la responsable de la diplomacia norcoreana ha sostenido que las tres potencias mantienen una política de confrontación hacia Pyongyang y ha juzgado que su insistencia en reclamar el abandono de las armas nucleares no es si no una muestra de que no han modificado su posición.

Las críticas de Choe tienen después de una reunión trilateral celebrada al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que representantes diplomáticos de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur emitieron una declaración conjunta reiterando su compromiso con la desnuclearización de Corea del Norte, en línea con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Para la ministra norcoreana, el comunicado confirma que Washington y sus aliados continúan persiguiendo un objetivo que Pyongyang considera impracticable. Pese a los cambios en el lenguaje empleado y sus reiteradas declaraciones, ha advertido, la intención de estos países de lograr la desnuclearización de Corea del Norte permanece inalterable.

UNA POSTURA "INALTERABLE, PARA SIEMPRE"

Choe ha asegurado que la inclusión de la cuestión desnuclearización de Corea del Norte en la reunión trilateral de esta semana no constituye una sorpresa para el Gobierno norcoreano dado que, según su interpretación, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur han convertido la oposición al país en una política de Estado. "Habría sido sorprendente y cuestionable que no se hubiera mencionado", ha ironizado.

La jefa de la diplomacia norcoreana ha aprovechado además su declaración para reafirmar de manera categórica la política nuclear de su Gobierno. "La RPDC (Corea del Norte) mantiene inalterable su voluntad de conservar las armas nucleares para siempre", ha zanjado.

La representante de Pyongyang ha subrayado que la posesión de arsenal nuclear constituye una cuestión irreversible para su país y ha aclarado que no está sujeta a modificaciones, al tiempo que ha defendido que Corea del Norte conservará sus capacidades nucleares durante las próximas generaciones sin que las presiones internacionales puedan obligarle a renunciar a ellas.

En la misma línea, Choe ha apuntado que la estrategia de presión ejercida contra Corea del Norte no ha conseguido modificar la posición de las autoridades norcoreanas y ha garantizado que ningún país o fuerza exterior podrá forzar a su Gobierno a abandonar lo que considera un elemento central de su soberanía nacional y de sus interese fundamentales.

Así las cosas, la diplomática ha rechazado también una fórmula que eventualmente combine confrontación y diálogo, al considerar que esa posibilidad resulta inaceptable para Corea del Norte.

De hecho, ha augurado que, cuanto mayor sea la presión internacional para que Pyongyang abandone sus armas nucleares, mayor será la justificación que el Gobierno norcoreano encuentre para mantener y reforzar sus capacidades y endurecer su postura frente a Washington y otros países considerados adversarios.

"Firme es nuestra convicción y nuestra postura de que las armas nucleares son el componente fundamental de la soberanía nacional y la garantía más fiable para la defensa de los derechos soberanos que nadie puede vulnerar. Y cuanto más alto clamen EEUU y sus aliados a favor de la 'desnuclearización', más se demostrará la validez del justo acceso de nuestro Estado a las armas nucleares y se justificará su refuerzo, así como el endurecimiento de nuestra postura frente a EEUU y los enemigos", ha concluido.