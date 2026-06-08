Qatar y Arabia Saudí insiste en que las partes "respondan positivamente a los esfuerzos de mediación"

Estelas de humo de los misiles iraníes lanzados hacia Israel, sobre el cielo de Cisjordania. - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro y titular de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, ha señalado este lunes en una llamada con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, que todas las partes en la negociación para el cese de las hostilidades en Oriente Próximo deben "responder positivamente a los esfuerzos de mediación".

"Durante la conversación abordaron los esfuerzos de mediación entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán. La llamada trató la coordinación de esfuerzos para respaldar la mediación orientada a la desescalada de las tensiones, de manera que contribuya al fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad en la región", ha indicado la agencia de noticias qatarí QNA.

En este sentido, ha señalado que el líder qatarí ha recalcado la importancia de que "todas las partes respondan positivamente a los esfuerzos de mediación en curso", de tal forma que se pueda "allanar el camino para abordar las causas profundas de la crisis mediante medios pacíficos y el diálogo", todo con la vista puesta en lograr un "acuerdo duradero que evite una nueva escalada".

Las Fuerzas Armadas de Irán han anunciado este lunes el fin de sus ataques contra Israel, tras el lanzamiento de misiles en respuesta al bombardeo ejecutado el domingo por el Ejército israelí contra la capital de Líbano, Beirut, si bien ha prometido "medidas mucho más duras y aplastantes" si Israel "continúa sus agresiones", también en territorio libanés.

Este paso ha llegado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamara a Israel e Irán el cese "inmediato" de los ataques. El jefe de la Casa Blanca trata de salvar el alto el fuego pactado con Teherán hace dos meses cuando prosiguen las negociaciones para el cese de la guerra, en un momento en el que la guerra ha escalado con el cruce de bombardeos entre Teherán y Tel Aviv.