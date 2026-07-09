Qatar condena ante Irán los ataques y pide compromiso con el diálogo y que se cumpla el acuerdo con EEUU

Archivo - El primer ministro y titular de Exteriores, Mohamed bin Abdulrahman al Thani. - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro y titular de Exteriores, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, ha trasladado al ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, su condena de los ataques iraníes contra buques qataríes en el estrecho de Ormuz, incidiendo en que tanto Irán como Estados Unidos deben comprometerse con el diálogo y cumplir el acuerdo preliminar de junio que establece una tregua de 60 días y la reapertura de la estratégica vía marítima.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores qatarí ha informado de la llamada mantenida este miércoles en la que ambos abordaron la escalada militar entre Washington y Teherán de los dos últimos días en un repunte de las tensiones en torno a Ormuz.

"El primer ministro expresó la condena y el rechazo del Estado de Qatar a los ataques dirigidos contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz, a pesar del clima de calma y de los esfuerzos realizados para reducir la escalada en la región", ha indicado, lamentando que los bombardeos iraníes "socavan la confianza, amenazan la seguridad marítima internacional y perjudican los esfuerzos para consolidar la seguridad y la estabilidad regionales".

De esta forma, Al Thani ha exigido que todas las partes "se comprometan con el diálogo y la diplomacia, y de que cumplan lo acordado en el marco del memorando de entendimiento". De esta forma, ha destacado que resulta clave para "mantener la seguridad regional, preservar los avances alcanzados y reforzar la estabilidad de la región".

Qatar ha incidido en su papel de mediador, insistiendo en mantener los esfuerzos para contener la escalada y "alcanzar un acuerdo integral que contribuya a afianzar la seguridad y la estabilidad y a lograr una paz duradera en la región".

De lado de Irán, el Ministerio de Exteriores ha informado en un escueto mensaje sobre la llamada, subrayando que ambos "intercambiaron puntos de vista sobre los acontecimientos regionales".

"Las partes destacaron la importancia de utilizar la capacidad diplomática para abordar los asuntos regionales y de mantener el contacto y la coordinación para prevenir la escalada de tensiones en la región", ha señalado Teherán sobre el contacto con Doha.