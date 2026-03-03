Qatar denuncia que Irán atacó instalaciones civiles en el país y resalta que no hay contactos con Teherán

Archivo - El primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani (archivo) - Bernd Von Jutrczenka/Dpa - Archivo
MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Qatar han denunciado este martes que Irán no solo ha atacado instalaciones militares estadounidenses en su territorio en el marco de su respuesta a la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, al tiempo que han recalcado que en estos momentos no hay comunicaciones oficiales con Teherán.
El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayid al Ansari, ha manifestado que "todas las justificaciones iraníes para estos ataques son infundadas" y ha subrayado que los bombardeos no quedarán sin respuesta de Doha, según ha informado la cadena de televisión qatarí Al Jazeera.
Asimismo, ha destacado que los sistemas de defensa aérea han derribado 89 de los 93 misiles disparados por Irán contra Qatar, al tiempo que ha insistido en que "los ataques iraníes interceptados tenían como objetivo infraestructura civil, incluido el aeropuerto internacional (de Doha)".
Al Ansari ha hecho hincapié en que las Fuerzas Armadas qataríes están preparadas para hacer frente a cualquier contingencia y ha esgrimido que, si bien por ahora no hay un proceso de conversaciones con Teherán, "la crisis, en última instancia, tendrá que ser resuelta en la mesa de negociaciones".
La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.