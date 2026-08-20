Qatar, Egipto y Turquía condenan la escalada bélica de Israel en Gaza y piden que cumpla el plan de Trump

Palestinos rinden homenaje a los restos mortales de nueve palestinos, entre ellos un niño. - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Qatar, Egipto y Turquía han expresado este jueves su condena por la oleada de ataques israelíes en la Franja de Gaza, incidiendo en que sus acciones socavan los esfuerzos para estabilizar el territorio, por lo que exigen que se ciña a sus obligaciones en el contexto del plan diseñado por Donald Trump.

En calidad de países mediadores, Qatar, Egipto y Turquía han señalado su "condena enérgica" de los recientes ataques israelíes en la Franja de Gaza, subrayando que han dejado "víctimas civiles, incluidas mujeres y niños, y expresan su profunda preocupación por las violaciones continuas".

"Los países mediadores afirman que la escalada de los ataques israelíes socava los esfuerzos regionales e internacionales en una etapa crítica, en la que se están realizando esfuerzos intensos para implementar el plan integral para poner fin al conflicto en Gaza, incluyendo la reunión entre la Junta de Paz y los funcionarios israelíes, y la adopción de pasos constructivos en el proceso de negociación", han añadido.

De esta forma, este grupo de países piden a Israel que "cumpla plenamente con todas sus obligaciones conforme al acuerdo de alto el fuego", y que se abstenga de cualquier acción que "pueda debilitar el alto el fuego o llevar a una escalada de las tensiones".

Reclaman así a la comunidad internacional que tome las "medidas necesarias" para garantizar el cumplimiento del alto el fuego en Gaza y "ejerzan una presión efectiva para prevenir cualquier escalada adicional", a la vista de la ofensiva israelí.

QATAR SEÑALA QUE "LA PELOTA ESTÁ EN EL TEJADO" DE ISRAEL

El primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani ha incidido en rueda de prensa desde la ciudad egipcia de El Alamein --donde se ha reunido con su homólogo, Badr Abdelatty-- en que "la pelota está en el tejado" de Israel, tras el apoyo de las distintas facciones palestinas, incluyendo el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a la segunda fase del plan.

"Nos encontramos en una etapa decisiva tras el anuncio de las facciones palestinas de su aceptación del plan de paz y su disposición a avanzar en los acuerdos relacionados con la retirada de de armas, y ahora la pelota está en el tejado de la parte israelí", ha asegurado.

En este sentido, ha lamentado que pese a los esfuerzos "intensos" de Qatar, Egipto y Turquía, para llegar a esta etapa en el conflicto de Gaza, ahora "la parte israelí continúa con las violaciones y el ataque a civiles, la escalada de actividades de asentamiento y sus agresiones en Líbano y Siria, lo que socava la estabilidad en la región".