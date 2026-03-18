QatarEnergy confirma "daños considerables" en el complejo de gas natural licuado de Ras Laffan tras ataque iraní

Vista de la planta de producción de gas natural licuado en la ciudad industrial de Ras Laffan, en Qatar - Stringer/dpa

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa petrolera QatarEnergy ha confirmado este miércoles "daños considerables" tras un ataques con misiles por parte de Irán contra el complejo de gas natural licuado de Ras Laffan después de que la Guardia Revolucionaria iraní ordenara evacuar la zona por posibles "contraataques".

"Los equipos de respuesta de emergencia han sido desplegados de inmediato para contener los incendios, ya que los daños fueron considerables. Todo el personal está a salvo y, hasta el momento, no se han reportado víctimas", ha señalado la empresa en un breve mensaje publicado en redes sociales.

El Ministerio del Interior qatarí ha indicado, por su parte, que los equipos de la Defensa Civil han logrado controlar inicialmente el incendio que se ha desatado en Ras Laffan, sin que por el momento haya heridos y se conozca el alcance de los ataques.

Esto se produce después de que la Guardia Revolucionaria ordenara la evacuación de cinco instalaciones energéticas en Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar y Arabia Saudí por considerarlas "objetivos legítimos", advirtiendo de que habrá "contraataques" en las próximas horas, poco después de que las autoridades denunciaran un ataque contra el yacimiento de gas de South Pars.

Entre ellas, además de Ras Laffan, se encontraban la refinería saudí Samref, el yacimiento de gas emiratí de Al Hosn, el complejo petroquímico emiratí de Jubail, así como el complejo petroquímico qatarí de Mesaied, junto con la empresa Mesaieed Holding Company, filial de Chevron.