La radiotelevisión iraní acusa a EEUU e Israel de la muerte de un trabajador por un ataque en Bandar Abbas (sur)

Archivo - Bandera de la República Islámica de Irán - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos un trabajador de la compañía de Radiodifusión del Golfo Pérsico, perteneciente a la Radiotelevisión Pública de Irán (IRIB), ha muerto en la madrugada de este lunes y otra ha resultado herida fruto de un ataque contra un transmisor de onda media en la ciudad iraní de Bandar Abbas, situada frente al estrecho de Ormuz.

"El transmisor AM de 100 kilovatios de la Compañía Central de Radiodifusión del Golfo Pérsico ha sido atacado por el Ejército terrorista sionista-estadounidense", ha informado la propia IRIB en redes sociales, responsabilizando así a Israel y Estados Unidos.

Al hilo, la empresa estatal ha citado a su propio director, Peyman Jebelli, quien ha denunciado que, "en este ataque, que contraviene el derecho internacional, un miembro del personal de seguridad de la compañía ha muerto y otra persona ha resultado herida". Con todo, las emisiones continúan "con normalidad", ha agregado.

De este modo, la ofensiva de Estados Unidos e Israel suma una nueva víctima mortal en Irán, cuyas autoridades cifraron en cerca de 1.200 los muertos registrados al término de la primera semana de hostilidades, sin haber hecho oficiales nuevos balances desde entonces. En cambio, la ONG radicada en Estados Unidos Human Rights Activists in Iran elevó el pasado domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.