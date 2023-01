Raisi recuerda que la sangre del general Qasem Soleimani será "vengada"

Archivo - El presidente iraní, Ebrahim Raisi, sostiene una foto del excomandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Qasem Soleimani, en un discurso en la sede de Naciones Unidas - Niyi Fote/TheNEWS2 via ZUMA Pres / DPA - Archivo

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha recordado este martes que la sangre de Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán que murió tras un bombardeo estadounidense en Irak en enero de 2020, será "vengada".

"No, no hemos olvidado ni olvidaremos la sangre del mártir Soleimani y quiero hacerles saber que su venganza es segura. No dejaremos que los asesinos y perpetradores duerman tranquilos", ha explicado, según ha recogido la agencia de noticias IRNA.

En el marco del aniversario por la muerte del general, que se celebra este martes, el presidente iraní ha elogiado la figura de Soleimani por ser "un elemento de construcción de identidad", así como un "renacimiento" de la identidad islámica en la región.

Raisi también se ha referido a Estados Unidos, asegurando que Washington busca "despojar a la juventud de su identidad" y hacer prevalecer la suya. De esta forma, ha afirmado que Soleimani se opuso a la "extravagancia, opresión, arrogancia y dominación injusta" estadounidense.

El entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en un comunicado en enero de 2020 que Soleimani "estaba desarrollando activamente planes para atacar a los diplomáticos estadounidenses en Irak y en toda la región".

Soleimani fue una de las víctimas de un ataque con drones --que llevó al Parlamento de Irak a exigir la salida de las tropas internacionales del país-- perpetrado por Estados Unidos, entre las que figuró también Abú Mahdi al Muhandis, entonces 'número dos' de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) --una coalición de milicias progubernamentales iraquíes apoyadas por Irán--.