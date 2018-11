Rajoelina gana en primera vuelta las presidenciales y se medirá a Ravalomanana en la segunda

Actualizado 28/11/2018 17:31:16 CET

ANTANANARIVO, 28 (Reuters/EP)

El expresidente de Madagascar Andry Rajoelina ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales y se enfrentará en la segunda al exmandatario Marc Ravalomanana, según ha informado este miércoles el Tribunal Constitucional.

La corte ha dicho que el actual presidente del país, Hery Rajaonarimampianina, ha quedado eliminado para la segunda ronda al quedar en tercer lugar en la primera vuelta, celebrada el 7 de noviembre.

Así, ha desvelado que Rajoelina se ha hecho con el 38,23 por ciento de los votos, mientras que Ravalomanana ha recabado el 35,35 por ciento de los apoyos. Por su parte, Rajaonarimampianina ha obtenido únicamente el 8,82 por ciento de los respaldos.

El Tribunal Constitucional ha rechazado además la petición del actual mandatario de cancelar la votación y anular las papeletas favorables a Rajoelina y ha afirmado que no hay pruebas suficientes sobre unas irregularidades generalizadas que justifiquen esta decisión.

Tras el anuncio, Rajoelina ha dicho a la población, incluidas aquellas personas que no votaron en la primera vuelta, que "no es muy tarde". "Ha llegado el momento de salvar Madagascar. Votad en la siguiente elección. Me dirijo a los que no están convencidos. Dadme la mano", ha subrayado.

El vicepresidente del Parlamento, Hanitra Razafimanantsoa --miembro del partido de Ravalomanana-- ha hecho también un llamamiento a la participación y ha resaltado que "el futuro del país para los próximos cinco años está en juego". La segunda vuelta se celebrará en una sola jornada el 19 de diciembre.

Ravalomanana anunció la semana pasada la retirada de todos los recursos sobre los resultados de la primera vuelta para centrarse en la segunda vuelta.

"Mantener los recursos sería síntoma de no aceptar los resultados, por lo que hemos decidido retirarlos, ya que ello sería un acto contrario a lo que hemos dicho", sostuvo un responsable de la campaña de Ravalomanana, según el diario local 'Madagascar Tribune'.

Madagascar se vio afectado por una crisis política en abril provocada por una enmienda legal del Gobierno de Rajaonarimampianina que habría impedido que Ravalomanana se presentara al cargo. Rajaonarimampianina aprobó una nueva ley que eliminó esa disposición un mes después, permitiendo que Ravalomanana se registrara como candidato.