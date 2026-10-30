Ratifican en Suiza la condena a 20 años de prisión por crímenes de guerra contra un señor de la guerra liberiano

Archivo - Imagen de archivo del Tribunal Supremo de Suiza - Vincent Isore / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Suiza ha ratificado este viernes la condena a 20 años de cárcel contra Alieu Kosiah, excomandante del grupo rebelde Movimiento Unido de Liberación para la Democracia en Liberia (ULIMO), por crímenes de guerra cometidos durante la guerra civil en el país africano, entre 1989 y 1996.

Kosiah, que fue condenado inicialmente a 20 años de prisión en junio de 2021 por violación, asesinato y canibalismo, presentó posteriormente un recurso ante un tribunal de menor instancia que fue rechazado en 2023. Ahora, la apelación ha sido rechazada por el Supremo, por lo que el caso queda cerrado.

No obstante, ha Justicia suiza lo ha absuelto de los cargos por crímenes de lesa humanidad tras analizar si las acciones llevadas a cabo por el señor de la guerra durante el conflicto en Libera entre 1993 y 1995 podría considerarse un delito de este tipo, el cual no fue incorporado al Código Penal suizo hasta 2011.

La corte considera ahora que una aplicación retroactiva de la pena por este delito vulneraría el principio de legalidad, según informaciones del diario 'Sarganserlaender'. "Se trata de una decisión histórica, posible gracias a la valentía de las víctimas, que han escrito una página en la historia jurídica", ha afirmado Alain Werner, director de Civitas Maxima, una ONG que representa a las víctimas en el caso.

Kosiah, de 51 años y que fue detenido en Suiza en 2014, había sido declarado culpable ya en 2021 por cargos que incluían violación, asesinato y canibalismo.

El excomandante del ULIMO ha sido sentenciado por ordenar el asesinato de trece civiles y dos soldados desarmados, asesinar a cuatro civiles, violar a una civil, ordenar tratamientos crueles contra siete civiles, violar la dignidad de un civil fallecido, ordenar repetidamente tratos crueles y humillantes contra civiles, infligir en repetidas ocasiones estos tratos a civiles, ordenar saqueos y usar niños soldado.