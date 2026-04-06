RDC comenzará a recibir migrantes deportados de EEUU con nacionalidades de terceros países

Archivo - Una avioneta se prepara para despegar en Signature Aviation, que presta servicios a los vuelos de deportación de ICE Air desde Seattle, en el Aeropuerto Internacional del Condado de King, Seattle, Estados Unidos - Europa Press/Contacto/Paul Christian Gordon

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de República Democrática de Congo (RDC) ha anunciado este domingo un acuerdo con Estados Unidos para acoger temporalmente a nacionales de terceros países deportados por las autoridades norteamericanas, que, según Kinshasa, proporcionarán "el apoyo logístico y técnico para esta operación", en la adición de un nuevo país africano a los compromisos alcanzados por la Administración de Donald Trump para expulsar a migrantes de múltiples nacionalidades.

"El Gobierno de República Democrática de Congo informa a la ciudadanía sobre la implementación, a partir de abril de 2026, de un sistema de acogida temporal para nacionales de terceros países sujetos a los mecanismos de inmigración de Estados Unidos", ha anunciado en un comunicado el Ministerio de Comunicación congoleño.

En concreto, RDC ha asegurado haber completado ya los preparativos necesarios, "en particular en lo que respecta a la infraestructura de recepción y los procedimientos de apoyo", y ha indicado que los deportados a su territorio serán alojados en "lugares designados" ya seleccionados y ubicados "en la ciudad-provincia de Kinshasa para garantizar una supervisión administrativa, de seguridad y humanitaria eficaz".

El Gobierno ha defendido el acuerdo como "parte de sus compromisos internacionales y regionales en materia de protección de los derechos de los migrantes" y apelando a un país "profundamente marcado por realidades humanitarias y que ya acoge a poblaciones de diversas nacionalidades".

Asimismo, el Ejecutivo de RDC ha prometido a sus nacionales que el erario público "no asumirá ninguna carga financiera" y que "el apoyo logístico y técnico para esta operación será proporcionado por el Gobierno de Estados Unidos a través de agencias especializadas en el movimiento de personas a nivel mundial".

Al hilo, ha subrayado que la estancia de los deportados en este país "no pretende convertirse en un mecanismo para el asentamiento permanente", aunque "no se prevé ningún traslado automático, y cada situación se evaluará individualmente de conformidad con las leyes de la República y los requisitos de seguridad nacional".

"El Gobierno conserva el control total sobre las decisiones relativas a la admisión en su territorio, las condiciones de estancia, la supervisión, la revocación del estatus temporal y, cuando corresponda, los mecanismos para el retorno o la expulsión de las personas afectadas, de conformidad con su legislación", reza el comunicado en el que Kinshasa ha querido negar cualquier "externalización de las políticas migratorias".

República Democrática de Congo se une así a otros países africanos como Esuatini, Ghana, Ruanda y Sudán del Sur, que han ido firmando pactos similares en cuanto a la recepción desde Estados Unidos de nacionales de terceros países expulsados de territorio norteamericano, si bien los resultados de estos acuerdos han sido controvertidos y criticados por organizaciones internacionales como la ONG Human Rights Watch (HRW), que denunció en septiembre de 2025 que las deportaciones desde Estados Unidos a Esuatini, Ghana, Ruanda y Sudán del Sur de este tipo habían expuesto a cientos de personas al riesgo de detención arbitraria, malos tratos y devolución, denunciando que la "estrategia política estadounidense" a este respecto "viola el Derecho Internacional".