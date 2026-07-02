RDC eleva a más de 1.400 los casos de ébola a causa del último brote, que deja ya cerca de 440 muertos

Fotografía de archivo de trabajadores sanitarios en un centro de tratamiento para el ébola en Mongbwalu, situada en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC) - Europa Press/Contacto/Shi Yu

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado este jueves a más de 1.400 los casos de confirmados por el brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este del país, que deja además cerca de 440 muertos, en medio de las alertas internacionales por la expansión de la enfermedad y la posibilidad de que sobrepase la respuesta activada.

El Ministerio de Sanidad congoleño ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que hasta ahora se han registrado 1.406 casos y 438 fallecidos, con 73 contagios y 39 muertos durante las últimas 24 horas. Asimismo, 192 pacientes se han recuperado, entre ellos tres durante el último día.

La cartera ha subrayado además que esto refleja una tasa de letalidad del 31,2% por ciento --al alza durante las últimas semanas--, al tiempo que ha indicado que un total de 609 personas se encuentran hospitalizadas en aislamiento, con una tasa de seguimiento de los contactos que asciende al 82,5%.

Asimismo, ha especificado que la provincia más afectada es la de Ituri, con 24 zonas de salud documentando casos de ébola, con Kivu Norte --con once zonas de salud-- y Kivu Sur --con una zona de salud-- también en el epicentro de la enfermedad. Estas dos últimas provincias están parcialmente ocupadas por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

A los casos registrados en el país se suman 19 contagios y dos fallecidos en Uganda, entre alertas internacionales sobre la propagación de la enfermedad, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una emergencia de salud pública de interés internacional.

En este contexto, las autoridades de la provincia de Ituri anunciaron recientemente una serie de medidas para intentar contener la propagación de la enfermedad, incluida la prohibición de la manipulación de cadáveres, el cierre de piscinas públicas y el uso obligatorio de impermeable, máscara y casco para los conductores de mototaxis.

Asimismo, han impuesto limitaciones al número de pasajeros que pueden ir en los taxis, autobuses y minibuses, con lavado obligatorio de manos antes de subir, y han restringido a 50 personas en número de personas que pueden participar en reuniones públicas, tal y como ha recogido la emisora congoleña Radio Okapi.

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.