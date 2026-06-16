RDC eleva a más de 800 los casos y cerca de 200 los muertos confirmados por el brote de ébola

Fotografía de archivo de trabajadores sanitarios en la ciudad de Goma, en medio de un brote de ébola declarado en el noreste y el este de República Democrática del Congo (RDC) - Europa Press/Contacto/Xinhua

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) ha elevado a más de 800 casos y cerca de 200 los muertos confirmados por ébola a causa del brote declarado hace poco más de un mes en el noreste del país, entre alertas internacionales sobre la propagación de la enfermedad y el riesgo de que esté superando la capacidad de respuesta.

El Ministerio de Sanidad congoleño ha especificado en su último balance que hasta la fecha se han detectado 808 casos y 192 confirmados, con una letalidad del 23,8%, antes de reseñar que se han localizado 26 casos en las últimas 24 horas --21 en la provincia de Ituri y cinco en la de Kivu Norte--.

Asimismo, ha resaltado que un total de 48 pacientes se han recuperado de la enfermedad, incluidos ocho durante las últimas 24 horas --todos ellos en la provincia de Ituri--, mientras que otros 363 permanecen en aislamiento. "La respuesta continúa en las tres provincias afectadas", ha zanjado, en referencia a Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur.

La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó el lunes de que la respuesta al brote sigue sin ser acorde a la magnitud de la crisis, con los casos avanzando más rápido que los esfuerzos puestos en marcha para contener la propagación de la enfermedad.

El brote fue declarado el 15 de mayo, tras lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) optó dos días después por declarar la emergencia de salud pública de interés internacional ante la gravedad de la situación. A los casos en RDC se suman otros 19 contagios y dos fallecidos en Uganda.

La propia OMS alertó la semana pasada de que el brote "se está expandiendo". "Casi cada día se identifican casos en nuevas zonas sanitarias, lo que refleja realmente la escala de este brote. La escala es mucho mayor que la que ha sido detectada", destacó Olivier le Polain, miembro del organismo ahora trabajando en Kivu Norte.

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.