Reanudan la circulación en el tramo en el noroeste de Francia donde descarriló un tren hace tres semanas

Un tren regional circula por una vía férrea, en el Coteau de Roanne. - Sandrine Thesillat / Zuma Press / Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tráfico ferroviario ha vuelto este lunes a la ruta en el noroeste de Francia donde descarriló un tren hace tres semanas, entre las estaciones de Oissel y Elbeuf-Saint-Aubin, que dejó 44 heridos y que ha obligado a acometer trabajos en la zona y renovar 400 metros de vía.

La Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SCNF) ha valorado que la reapertura del servicio se da "unos días antes de lo previsto inicialmente", tras haber participado en los labores de reconstrucción de la zona dos grúas de 250 toneladas y 200 trabajadores para levantar y retirar los seis vagones del tren accidentado.

Igualmente el accidente obligó a renovar 400 metros de vías, un trabajo que SNCF había avisado de que era especialmente "complejo", con "trabajos de enorme envergadura" para restablecer la circulación en el eje entre las ciudades de Ruán y Caen, recoge el diario francés 'Le Figaro'.

El pasado 11 de septiembre el descarrilamiento parcial de un tren regional registrado el viernes en el departamento de Sena Marítimo, en el noroeste de Francia, dejó 44 heridos. Aunque las investigaciones sobre el accidente siguen en marcha, en un principio se ha descartado que el origen del mismo sea un acto de sabotaje.