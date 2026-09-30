Rebeldes birmanos anuncian la toma de una zona clave para controlar rutas de suministro en el norte del país

Archivo - Imagen de archivo de un rebelde birmano. - Kaung Zaw Hein / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes del Ejército para la Independencia de Kachin (KIA) han anunciado este miércoles la toma de Shwe Myintin, una base clave desde la que se puede observar toda la localidad de Mongmit y que sirve para controlar rutas de suministro en el estado de Shan, situado en el norte del país y fronterizo con China.

Así lo ha manifestado el coronel insurgente Naw Bu, que ha indicado que se han hecho con la base, pero también con armamento y munición, según informaciones recogidas por el portal de noticias Irrawaddy.

Esta zona es estratégica para ambas partes porque permite ejercer el control sobre rutas que van desde el sur hacia el norte, en el estado de Kachin, tal y como han expresado los rebeldes, que han explicado que las fuerzas birmanas han respondido con fuertes bombardeos al asalto, que comenzó el martes por la mañana.

El Ejército había logrado hacerse de nuevo con el control de la zona hace unos meses --tomada por el Ejército de Liberación Nacional Taang (TNLA) en julio de 2024 en el marco de la operación conjunta puesta en marcha de los rebeldes--. No obstante, el KIA había mantenido sus posiciones cerca de la localidad.

Durante los ataques del martes, las fuerzas rebeldes lograron hacerse también con dos bases del Ejército Nacional Shanni, afín a la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de febrero de 2021.