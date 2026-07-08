Rebeldes birmanos denuncian la muerte de 900 civiles a manos de la junta en el estado de Karen

Archivo - Imagen de archivo de policías birmanos. - Aung Kyaw Htet/SOPA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes de la Fuerza Popular Karenni Progresista (PKPF) ha informado este miércoles de que cerca de 900 civiles han muerto en el estado de Karen, en el este de Birmania, a manos de la junta que gobierna el país desde el golpe de Estado de 2021 desde que tuvo lugar la asonada militar Un total de 878 civiles han muerto durante estos últimos cinco años, según ha indicado el PKPF, que ha matizado que entre los fallecidos había desplazados internos, según informaciones recogidas por el portal de noticias Irrawaddy.

La cifra responde a los datos recabados por los insurgentes en ocho localidades de la zona, que se aunaron para formar un grupo armado y hacer frente al Ejército en mayo de 2021. La mayoría de estos decesos se concentran en la capital del estado, Loikaw, y en la ciudad de Demoso, con más de 200 cada una.

En la zona se han producido más de 2.000 ataques aéreos y un millar de enfrentamientos entre las partes, por lo que son miles las viviendas, colegios, templos y centros médicos dañados. Además, decenas de personas han sido detenidas "ilegalmente", según han denunciado los rebeldes.

Birmania se encuentra sumido en una guerra civil desde el golpe de Estado de 2021. Desde entonces, más de 8.000 personas han muerto en todo el país en el marco de las operaciones llevadas a cabo por la junta y cerca de 22.500 todavía siguen detenidas, según datos de la Asociación de Asistencia para Presos Políticos de Birmania (AAPP).

El Gobierno de Unidad Nacional, las autoridades democráticas birmanas en el exilio, ha indicado que el Ejército de Birmania ha cometido decenas de masacres de civiles desde la toma de poder por parte del Ejército, mientras que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha denunciado en reiteradas ocasiones la "impunidad" con la que actúa la junta militar birmana, a la que ha llegado a acusar de crear una crisis política y humanitaria "perpetua".