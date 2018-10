Los rebeldes chiíes de Yemen se retiran de Arabia Saudí

Actualizado 27/01/2010 14:45:02 CET

JOBA (ARABIA SAUDÍ), 27 Ene. (Reuters/EP) -

Los rebeldes chiíes de Yemen han interrumpido sus ataques y se han retirado del Reino después de anunciar este martes por la noche un alto el fuego con Arabia Saudí, según informaron fuentes militares saudíes.

"Esta pasada noche, después de anunciar un alto el fuego, no efectuaron ningún disparo y no mantuvimimos ningún enfrentamiento", declaró a la prensa el comandante en jefe de la primera brigada paracaidista, el general de divisón Said al Ghamdi. "No se encuentran en nuestro territorio", precisó Al Ghamdi desde el terreno. "El enfrentamiento ha concluido, gracias a Dios", añadió.