Los rebeldes hutíes afirman haber logrado con éxito dos bombardeos contra Israel

Las milicias rebeldes hutíes de Yemen se han atribuido en las últimas horas de este martes dos operaciones militares contra Israel, una alrededor de Jerusalén y otra cerca de Eilat, en el sur del país.

"Las Fuerzas Armadas yemeníes han llevado a cabo una operación militar con un misil (...) de fragmentación con ojivas múltiples, contra varios objetivos" en "una zona sensible alrededor de la ciudad ocupada de Jerusalén", han informado en un comunicado difundido por la agencia yemení Saba.

En paralelo, las milicias hutíes han realizado otro ataque con tres drones contra el aeropuerto Ramon y contra "dos objetivos en Eilat.

Ambas actuaciones han "alcanzado sus objetivos exitosamente" según los hutíes, llegando a causar, en el primer ataque, que los habitantes de la zona tuvieran que refugiarse.

El Ejército de Israel, por su parte, anunciaba horas antes que ha interceptado otro dron lanzado desde Yemen sobre la ciudad de Eilat, situada en el sur del país, un incidente que se enmarca en un significativo aumento de este tipo de lanzamientos durante la última semana.