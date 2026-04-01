Los rebeldes hutíes reivindican un tercer ataque sobre Israel en plena ofensiva contra Irán

Archivo - El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari. - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este miércoles la autoría del que es ya su tercer ataque con misil sobre Israel desde que comenzó la ofensiva contra Irán a finales de febrero, que ha dejado de momento más de 2.000 muertos en territorio iraní.

Así, han asegurado que el objetivo era "infraestructura israelí sensible" en zonas del sur del país y han confirmado el uso de "misiles balísticos" en el marco de este nuevo ataque, según ha declarado el portavoz militar del grupo, Yahya Sari, en un comunicado difundido a través de redes sociales.

"Hoy se ha ejecutado la tercera operación militar de la 'Batalla de la Yihad Sagrada', que tuvo como objetivo puntos estratégicos del enemigo israelí en el sur de la Palestina ocupada", ha afirmado, al tiempo que ha matizado que la operación se ha llevado a cabo "de manera conjunta" con sus aliados en Irán y Líbano".

En este sentido, ha advertido de que las acciones de Israel y suis "crímenes y agresiones", harán que los "yemeníes orgullosos aumenten sus ataques durante los próximos días hasta que se detenga la guerra" y "se levanten los bloqueos".

Previamente, las fuerzas israelíes han anunciado que se han activado los sistemas de defensa antiaérea tras detectar el lanzamiento de un misil lanzado desde Yemen hacia territorio israelí: "estamos trabajando para interceptar la amenaza".

El sábado, los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron que se sumaban a la guerra con el lanzamiento de su primer misil contra territorio israelí desde el comienzo del conflicto hace un mes, tal y como venían amenazando.