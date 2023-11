Rebelo de Sousa recibe a los partidos con las elecciones anticipadas como escenario más probable en Portugal

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha comenzado este miércoles a escuchar a los partidos con representación parlamentaria tras la dimisión un día antes de António Costa como primer ministro, con la convocatoria de elecciones anticipadas como escenario más posible.

El primero en ser recibido en el Palacio de Belém, en Lisboa, por Rebelo de Sousa ha sido el único representante de Livre en la Asamblea, Rui Tavares. Está previsto que la ronda de diálogos se prolongue hasta bien entrada la tarde, siendo el Partido Socialista la última fuerza parlamentaria en reunirse con el presidente.

Ya el jueves, Rebelo de Sousa se reunirá con el Consejo de Estado --donde se encuentra el propio Costa-- y tras lo cual se dirigirá al país para anunciar el siguiente paso que marcará el rumbo más inmediato de la política portuguesa.

Tavares no ha entrado detalles sobre el contenido de la reunión y se ha abstenido de trasladar cualquier impresión que haya podido o no transmitir el jefe del Estado. "No hemos pedido ni exigido nada", ha dicho.

En caso de que Rebelo de Sousa disuelva el Parlamento y convoque elecciones, Tavares ha señalado que deben celebrarse "lo antes posible" puesto que "no interesa al país que se prolongue una situación de incertidumbre".

"Livre no presiona para un escenario u otro", ha dicho Tavares, insistiendo en la máxima que ya expuso tras la salida de Costa, que su formación pone por delante los intereses del país frente a los partidistas. "Ya hemos visto declaraciones bastante incendiaras por parte de varios partidos y con una situación tan inflamable no necesitamos partidos incendiarios", ha remarcado.

El martes, pocas horas después de que la Fiscalía informara de que sería investigado en un caso de corrupción por una serie de contratos energéticos, que afecta a algunos integrantes de su círculo cercano, Costa presentó su dimisión remarcando que la sombra de la sospecha era incompatible con el cargo.

Costa, que no está acusado formalmente de nada, defendió en todo momento su inocencia, enfatizando que no tiene cargo de conciencia alguno por haber cometido ningún ilícito, siquiera alguna conducta reprobable.

A primera hora del martes, la Fiscalía hizo varios registros, incluido en los ministerios de Medio Ambiente e Infraestructuras por sospechas de corrupción en la concesión de una serie de contratos públicos relacionados con la explotación de yacimientos de litio y un proyecto para producir energía con hidrógeno.

Entre los detenidos está el jefe de gabinete de Costa, Vítor Escária, el alcalde de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas, y el empresario Diogo Lacerda Machado, amigo íntimo del ya ex primer ministro, mientras que sí han sido imputados los ministros de Medio Ambiente e Infraestructuras, Duarte Cordeiro y Joao Galamba, respectivamente.