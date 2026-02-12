La recién constituida Asamblea de Kosovo termina con el bloqueo eligiendo gobierno con Albin Kurti al mando

Archivo - Imagen de archivo del primer ministro de Kosovo, Albin Kurti - Wolfgang Kumm/Dpa - Archivo

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Kosovo ha elegido este miércoles, poco después de su propia constitución, al nuevo Gobierno kosovar, al mando del que seguirá el actual primer ministro, Albin Kurti, después de que su partido, Vetevendosje (Movimiento para la Autodeterminación, centroizquierda), lograra más de la mitad de los votos en las elecciones generales tras casi un año de bloqueo político en el que el mandatario llegó a fracasar en las dos oportunidades que tuvo para formar ejecutivo.

Con todo, este miércoles se ha acelerado la constitución de la Asamblea, cuya presidencia ha asumido Albulena Haxhiu (Vetevendosje). Así, los diputados de la décima legislatura kosovar, con 66 votos a favor, 49 en contra y ninguna abstención, han dado luz verde a la formación del Gobierno bautizado como 'Kurti 3', según ha recogido la radiotelevisión pública RTK.

El nuevo Ejecutivo tiene cinco vicepresidentes: Ardian Gola (Vetevendosje), Vlora Çitaku (Partido Democrático de Kosovo, centroderecha), Kujtim Shala (Liga Democrática de Kosovo, derecha), Slavko Simic (Lista Serbia, el principal grupo de la minoría étnica serbia) y Emilja Rexhepi (de la minoría bosnia). El nuevo gabinete tendrá, además, 19 ministros, cuatro más que el anterior.

KURTI BUSCARÁ NORMALIZAR RELACIONES CON SERBIA

Al hilo de su nombramiento, Kurti se ha dirigido a los diputados en un discurso en el que ha abordado las relaciones internacionales, un aspecto en el que su Gobierno procurará "la normalización" con Serbia "mediante un diálogo constructivo y creativo", según ha recogido el diario kosovar 'Koha Ditore'.

Pese a ello, ha subrayado que "la normalización consiste en regular las relaciones entre dos Estados, es decir, una relación bilateral externa y no una intervención o intromisión en los asuntos internos". "El Gobierno protegerá y aplicará la Constitución y las leyes vigentes en todo el país", ha apostillado.

Asimismo, Kurti ha manifestado que su Ejecutivo "seguirá apoyando firmemente" la aproximación a la Unión Europea a través del mercado común y del Proceso de Berlín, una iniciativa de varios Estados miembros de la UE bajo liderazgo de Alemania, para comprometerse con los seis socios de los Balcanes y promover la cooperación regional y la adhesión a la comunidad de los países de la región.

"Creemos que la buena vecindad europea y la cooperación regional contribuyen tanto a la paz como a la seguridad. Colaboraremos con cualquiera que nos ofrezca una mano de cooperación sobre la base del respeto mutuo", ha enfatizado.

El ya tres veces primer ministro ha indicado también que su gabinete estará especialmente volcado en el ámbito defensivo: "En los próximos cuatro años, fortaleceremos alianzas, invertiremos 1.000 millones de euros en defensa, reclutaremos nuevos soldados, multiplicaremos el número de oficiales, pondremos en funcionamiento la fábrica de municiones, desarrollaremos la industria militar de Kosovo y produciremos drones de combate 'Made in Kosovo'", ha manifestado.

De este modo, Kosovo tiene nuevas instituciones de gobierno tras cerca de un año de bloqueo y gracias, ahora, a los resultados electorales del 28 de diciembre de 2025, que dieron la victoria al oficialista Vetevendosje con casi la mitad de los votos escrutados, si bien las discrepancias sobre irregularidades en el escrutinio llevaron a la Comisión Electoral Central a ordenar un recuento completo a mediados de enero.

Los resultados de dicho recuento, publicados oficialmente a finales de enero, auparon al partido de Albin Kurti hasta el 51% de los votos. Por detrás quedaron el Partido Democrático de Kosovo (PDK), con un 20,2%; la Liga Democrática de Kosovo (LDK), con un 13,2%; la Alianza para el Futuro de Kosovo (AAK), con un 5,5%; y la Lista Serbia, con un 4,5%.