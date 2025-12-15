Recuperados 20 cadáveres entre los escombros de un edificio en Gaza bombardeado en 2023 por Israel

Equipos de Protección Civil empiezan a recuperar cadáveres de miembros de la familia Salem en edificio de un barrio de ciudad de Gaza bombardeado por Israel en diciembre de 2023 (archivo) - Europa Press/Contacto/Mohammed Skaik, Mohammed Ska

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de rescate de la Franja de Gaza han recuperado este lunes 20 cadáveres entre los escombros de un edificio de la ciudad de Gaza (norte) alcanzado durante una serie de bombardeos ejecutados por Israel en diciembre de 2023, en los primeros compases de la ofensiva lanzada contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de ese año.

Los equipos de Protección Civil han recuperado estos restos en la vivienda de la familia Salem, situada en el barrio de Al Rimal, según ha informado el diario palestino 'Filastin', una vivienda alcanzada en una serie de ataques lanzados en diciembre de 2023 que dejaron más de un centenar de muertos, entre ellos decenas de niños.

La propia Protección Civil había indicado a primera hora del día que las labores de búsqueda y rescate en la zona habían arrancado ya en Rimal para "recuperar los cuerpos de los mártires" de zonas bombardeadas durante la "brutal agresión israelí contra el pueblo palestino".

Así, sostuvo que los equipos de rescate iban a buscar los cuerpos bajo los escombros "usando los recursos disponibles" y pidió la entrega de buldóceres, excavadoras y otra maquinaria pesada para poder "completar la misión humanitaria destinada a encontrar los cuerpos de los desaparecidos".

"La Protección Civil de Gaza no cuenta con equipamiento pesado para rescates. Nuestros equipos están llevando a cabo sus labores con herramientas básicas y rudimentarias después de que la ocupación destruyera la mayoría de las capacidades y recursos de la agencia durante la guerra", ha explicado.

Por ello, ha criticado "el silencio de la comunidad internacional y su doble rasero en lo relativo a la situación humanitaria en la Franja de Gaza", al tiempo que ha manifestado que "se está destinando el equipamiento y maquinaria pesada para localizar el resto de un pequeño número de prisioneros israelíes mientras se retiene para recuperar los cuerpos de miles de mártires desaparecidos entre los escombros de edificios destruidos".

Las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este mismo lunes a 70.665 los muertos y a 171.145 los heridos a causa de la ofensiva israelí contra la Franja, incluidos dos muertos y seis heridos confirmados durante las últimas 24 horas.

Asimismo, ha denunciado que desde el 10 de octubre, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego a raíz del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para Gaza, se han registrado 393 muertos y 1.068 heridos, a los que se suman la recuperación de 632 cadáveres en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes.