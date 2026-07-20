Recuperados los diez primeros cuerpos del naufragio en Guyana

Localización del 'MV Barima' en Guyana - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Guyana han informado este lunes de la recuperación de los diez primeros cuerpos de las víctimas del naufragio del ferry 'MV Barima', siniestrado el pasado sábado en las costas de la región del Esequibo con 133 personas a bordo.

Hasta las 12.35 horas de este lunes se han recuperado un total de diez cadáveres, ha informado el Gobierno en un comunicado. El proceso de identificación con familiares se concentrará en el Hospital Suddie.

"El Gobierno mantiene su compromiso pleno con la operación y continúa desplegando todos los medios disponibles para localizar a todas las personas que estaban a bordo del 'MV Barima' en el momento del trágico incidente", concluye el comunicado gubernamental.

El líder de la oposición guyanesa, Azruddin Mohamed, ha explicado que sus dos embarcaciones implicadas en las labores de rescate han recueprado cinco cuerpos, incluido el de un bebé y el de una embarazada, según recoge el portal Demerara News.

El domingo se informó de que hasta 67 personas habían sido rescatadas con vida tras el naufragio, por lo que restarían 56 personas por localizar.

El ferry se dirigía a Kaituma tras partir a las 15.15 horas del sábado. A las 23.01 la Torre de Control de Timheri se recibió un mensaje de emergencia que propició la movilización de los servicios de emergencia.

El barco hundido en la región del Esequivo se contruyó en Escocia en la década de 1930 y ha tenido varias actualizaciones para seguir funcionando desde su base de Port Kaituma.

El transmisor de de emergencia (ELT) y las bengalas de emergencia han facilitado la localización de la embarcación a unas 10 millas marítimas de la costa. Edghill ha resaltado que el 'MV Barima' contaba con 250 chalecos salvavidas y seis balsas hinchables conforme normativa.