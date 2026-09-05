Recuperan los cadáveres de 55 palestinos sepultados en un bombardeo en 2023 en la ciudad de Gaza

Campamento de tiendas de campaña que da cobijo a palestinos desplazados en medio de la destrucción causada por los ataques israelíes en la ciudad de Gaza, en la Franja de Gaza. - Europa Press/Contacto/Hassan al-Jedi

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de rescate de la Franja de Gaza han podido rescatar este sábado los restos mortales de 55 personas que seguían sepultados bajo los escombros de una vivienda que fue destruida en un bombardeo israelí en noviembre de 2023, en el marco de la guerra contra la Franja tras los ataques de Hamás del 7 de octubre.

Según informa la agencia WAFA, los cuerpos han sido recuperados de entre los escombros de una vivienda en el barrio de Zeitun, al sur de la ciudad de Gaza y muchos pertenecían a la misma familia.

La zona fue atacada el 19 de noviembre de 2023 y desde entonces los equipos no habían podido acceder a los restos mortales de las víctimas del bombardeo. En la vivienda perecieron unas 60 personas que se habían refugiado precisamente de otros ataques, por los que se desplazaron de sus hogares.

En total, el balance de muertos en la Franja por la guerra lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre asciende a 73.470, con otras 174.540 personas heridas.