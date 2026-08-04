Registrado un ataque contra un buque con bandera de India frente a las costas de Yemen

Archivo - Bandera de Yemen - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

India ha denunciado este martes un ataque efectuado durante la jornada contra una embarcación con bandera del país frente a las costas de Yemen y que tenía 14 personas personas a bordo, todas nacionales salvo una de nacionalidad yemení, que han sido rescatadas.

El Ministerio de Exteriores indio ha condenado el "ataque contra el buque mercante con bandera india MSV Faize Noore Oliya, que naufragó en el mar Rojo, frente a las costas de Yemen", en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Nueva Delhi ha confirmado el rescate de trece nacionales que se encontraban en la embarcación y ha transmitido su agradecido el "apoyo" de las autoridades de Yemen, con quienes se está coordinando "de forma proactiva para garantizar la seguridad de la tripulación" a través de la Embajada india en Riad, capital de Arabia Saudí.

La cartera diplomática ha alertado de los "continuos ataques" contra la navegación en el mar Rojo, lo cual, ha considerado, "son profundamente preocupantes". Así, ha pedido su cese y el restablecimiento "lo antes posible" del tráfico marítimo y "el comercio libres y sin obstáculos por las vías navegables internacionales de la región, de conformidad con el Derecho Internacional".

El ataque, que ha tenido lugar a trece millas naúticas al sur de la ciudad portuaria de Hodeida, bajo control de los rebeldes hutíes, ha sido provocado por "una embarcación cargada de explosivos en el mar Rojo", según han indicado por su parte las fuerzas de la Resistencia Nacional Yemení, leales al Gobierno reconocido internacionalmente.

De acuerdo a su portal de noticias 2decnews, una operación conjunta de las fuerzas navales y la guardia costera de Yemen ha logrado el rescate de los 14 tripulantes, mientras que no se ha informado de víctimas mortales.