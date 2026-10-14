Registrado un incendio sin heridos en un edificio de la petrolera saudí Aramco tras un ataque hutí

Archivo - Complejo industrial del gigante petrolero saudí Aramco en Dammam, Arabia Saudí - Hu Guan / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Arabia Saudí han informado este martes de un ataque contra un "edificio administrativo" de la petrolera estatal saudí Aramco en la ciudad de Dahran --destacado centro administrativo de la industria petrolífera-- que ha tenido como consecuencia un "incendio limitado" y por el que no se han registrado daños personales.

Así lo ha indicado el Ministerio de Energía saudí en un comunicado en el que ha afirmado que "las autoridades competentes han acudido al lugar del incidente y han tomado las medidas necesarias", añadiendo que "no ha habido heridos ni víctimas mortales" ni por el ataque ni por el subsecuente incendio.

El ataque contra esta ciudad, situada en la región Oriental del país y contigua a Dammam, ha llegado después de que el portavoz de las milicias hutíes de Yemen, Yahya Sari, haya advertido "a todos los empleados y ciudadanos que se encuentren en las proximidades de cualquier instalación petrolera de Aramco que evacúen y se mantengan alejados", alegando que dichas instalaciones "constituyen un objetivo legítimo" para la insurgencia yemení.

De hecho, Sari ha incidido en su advertencia en un mensaje posterior en el que ha extendido el mensaje a "todos los empleados, expertos, ingenieros y trabajadores de todas las instalaciones petroleras saudíes", además de "a las compañías de navegación aérea, a los aeropuertos, así como a sus pasajeros y empleados".

Poco después, ha concretado las amenazas de las milicias hutíes en "la sede central de Aramco en Dammam, el Aeropuerto Internacional Rey Jalid en Riad y la refinería de Aramco en Riad", la capital de Arabia Saudí".

Sin que se conozcan hasta el momento consecuencias en estas tres instalaciones, el portavoz militar de la coalición liderada por Arabia Saudí para Yemen, Turki al Maliki, ha informado a lo largo de la noche del martes y la madrugada del miércoles de la interceptación de siete misiles --cinco de crucero y dos balísticos-- y de tres drones en distintos ataques contra las ciudades saudíes de Hodeida y Dammam y contra las regiones de Riad, Al Jarj (limítrofe con la capital) y Sur.

En el caso de Dammam, Al Maliki ha informado de la "caída de partes de fragmentos en una zona residencial" tras la interceptación de un misil balístico "lanzado por la milicia hutí".