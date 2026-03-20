Registrado un incendio en una refinería de Kuwait tras un ataque con drones

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Kuwait. - Europa Press/Contacto/Asad - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Kuwait han informado este viernes de que se ha registrado un incendio en una refinería de la compañía petrolera estatal tras un ataque con drones, si bien han descartado de momento víctimas mortales y heridos a medida que avanzan los ataques contra diversos países del golfo Pérsico en respuesta a la ofensiva desatada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Ejército ha indicado en un comunicado que la refinería alcanzada por estos ataques es la de Mina Al Ahmadi, que pertenece a la Compañía Nacional de Petróleos de Kuwait (KNPC, por sus siglas en inglés). "Ha sufrido un ataque por parte de drones hostiles, lo que ha derivado en varios incendios", ha indicado.

No obstante, las fuerzas de seguridad han confirmado que algunos de estos fuegos ya han sido sofocados, mientras que otros se encuentran bajo control, también el de la refinería. Asimismo, el Ministerio de Defensa ha indicado que durante las últimas 24 horas se ha logrado "neutralizar" y "destruir" un misil balístico lanzado contra el territorio kuwaití.

Además, durante dicho periodo de tiempo se han registrado 25 drones, de los cuales al menos 15 han sido destruidos por los sistemas de defensa antiaérea. "Fueron dos de estos drones los que alcanzaron la citada refinería", según el documento. "Las Fuerzas Armadas de Kuwait reafirman su plena disposición para proteger la seguridad de la patria y preservar su soberanía", ha zanjado.