Registrado un incendio en una refinería en la región rusa de Krasnodar tras un ataque con drones de Ucrania

Archivo - Una bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una refinería situada en la región rusa de Krasnodar ha sufrido este martes un incendio a causa de un ataque con drones por parte del Ejército de Ucrania, según han confirmado las autoridades locales, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

La Oficina de Respuesta ante Emergencias de Krasnodar ha indicado en un breve comunicado que "se ha registrado un incendio en la refinería de Ilsky tras un ataque con drones", antes de apuntar que las primeras informaciones señalan que "no hay víctimas".

"Los servicios de emergencia y los servicios especiales están trabajando en el lugar", ha dicho, sin detalles sobre la magnitud del incendio tras el ataque, sobre el que las autoridades de Ucrania no se han pronunciado por el momento.

El Ministerio de Defensa ruso ha especificado que durante las últimas horas han sido derribados 148 drones ucranianos en las regiones de Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Kursk, Oriol, Rostov, Smolensk y Krasnodar, así como sobre aguas del mar de Azov y el mar Negro, y en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.