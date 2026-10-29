Registrado un "incidente" en un buque frente a las costas de Omán en el estrecho de Ormuz

Archivo - Ubicación aproximada de un buque víctima de un "incidente" frente a las costas de Omán en el estrecho de Ormuz - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, ha confirmado este jueves un "incidente" frente a las costas de Omán en el estrecho de Ormuz, donde hay un buque "incendiado", sin que por ahora haya más detalles sobre la situación.

El organismo ha apuntado en un comunicado que el suceso habría tenido lugar nueve millas náuticas (alrededor de 16,5 kilómetros) al norte de Jasab, en Omán, antes de especificar que "el capitán de un buque ha comunicado haber avistado otra embarcación en llamas".

"Se desconoce la situación de la tripulación. Por el momento, no se dispone de una evaluación de daños ni de un informe sobre el impacto medioambiental", ha señalado el UKMTO, que ha pedido a los buques "navegar con precaución" y "comunicar cualquier actividad sospechosa" en la zona.