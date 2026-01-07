Registrado un seísmo de magnitud 6,4 sin alerta de tsunami en la costa sur de Filipinas

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto 6,4 en la escala de Ritcher ha sacudido este miércoles la costa sur de Filipinas, según ha indicado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGC, por sus siglas en inglés), si bien no ha requerido activar la alerta por tsunami ni se han registrado víctimas hasta el momento.

El seísmo, que ha alcanzado en un primer momento una magnitud de 6,7, se ha producido a una profundidad de 58,5 kilómetros y con epicentro a unos 27 kilómetros al este de la ciudad de Santiago, situada en la isla de Mindanao.

Por su parte, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), que tambiñén ha confirmado los temblores, ha indicado que el seísmo ha tenido lugar poco después de las 11.00 horas (hora local, las 4.00 en España peninsular y Baleares).