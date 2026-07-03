Registrado un terremoto de magnitud 6,2 en el este de Indonesia

Archivo - Imagen de archivo deun sismógrafo. - Europa Press/Contacto/Muhammad Iqbal - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha informado este viernes de que se ha registrado un terremoto de magnitud 6,2 en la escala abierta de Richter en el mar frente a la costa de la provincia de Molucas Septentrionales, en el este de Indonesia.

Los datos apuntan a que el temblor ha tenido lugar sobre las 11.31 horas (hora local) a unos 58 kilómetros al oeste de la ciudad de Tobelo y a una profundidad de unos 120 kilómetros.

El archipiélago de Indonesia se encuentra enclavado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que le convierte en escenario recurrente de este tipo de fenómenos. En esta zona se registran alrededor del 90% de los terremotos a nivel mundial.

A mediados de junio, las autoridades del país informaron de otro seísmo de magnitud 6,7 que sacudió gran parte del centro de Indonesia, con el epicentro en la isla de Célebes.