Registrado un tiroteo cerca de la Casa Blanca con un menor y el propio tirador heridos

Agentes desplegados tras un tiroteo cerca de la Casa Blanca y el Monumento a Washington en Washington DC, Estados Unidos - Europa Press/Contacto/Matt Kaminsky

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Secreto de Estados Unidos ha informado de un tiroteo ocurrido en la tarde de este lunes cerca de la Casa Blanca, en Washington DC, donde "un individuo ha recibido un disparo de las fuerzas del orden" y un menor ha recibido una herida de bala, si bien no sería grave.

"Personal del Servicio Secreto de Estados Unidos se encuentra en el lugar de un tiroteo en el que está implicado un agente, en la calle 15 con la avenida Independence, en Washington DC", ha informado la portavocía del Servicio en un mensaje en redes.

En dicha publicación, el cuerpo de seguridad ha precisado que "una persona ha recibido un disparo de las fuerzas del orden", si bien "por el momento se desconoce su estado". "Se ruega evitar la zona, ya que los servicios de emergencia están interviniendo", ha pedido a la población.

El altercado ha tenido lugar después de que "agentes de paisano que patrullan constantemente el perímetro exterior del complejo de la Casa Blanca identificaran a un individuo sospechoso que parecía portar un arma de fuego", ha explicado el subdirector del Servicio Secreto, Matthew Quinn, en una rueda de prensa recogida por el diario 'The Washington Post'.

Tras detectar al individuo, "agentes uniformados se acercaron al individuo, quien intentó huir a pie antes de disparar contra ellos", según ha relatado Quinn. "Los agentes respondieron al fuego, y la persona resultó herida y fue trasladada a un hospital", ha agregado.

Sin embargo, los disparos del individuo en cuestión "alcanzaron a un niño que se encontraba en la zona", aunque sus heridas no han puesto en peligro su vida. Con todo, el subdirector del Servicio Secreto ha señalado que no estaba claro a quién apuntaba la persona.

"Estamos patrullando esta zona, y todos los lugares que vigilamos, las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin descanso", ha manifestado Quinn, que ha reconocido "desconocer si el ataque iba dirigido al presidente (de Estados Unidos, Donald Trump) o no", pero ha prometido "averiguarlo".

El altercado ha tenido lugar cerca del Monumento a Washington y poco después de que pasara por la zona en un convoy el vicepresidente estadounidense, JD Vance, según un funcionario del Servicio Secreto citado por el propio 'Washington Post'.

El mismo periódico ha recogido el testimonio de Ryan Naef, de 21 años, que estaba con su madre, Amanda Naef (47) haciendo fotos cerca de la Casa Blanca cuando vieron pasar la caravana presidencial de Vance. Entonces, ha descrito el hijo, se oyeron cinco o seis disparos y "todos los agentes y todos los coches patrulla de la zona salieron disparados en esa dirección".

Tras lo sucedido, las carreteras de la zona permanecen cerradas, según ha indicado en redes la Policía de Washington DC, que ha instado a los conductores a "buscar una ruta alternativa o seguir las indicaciones del Servicio Secreto y de la Policía".