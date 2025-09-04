Reino Unido acusa a siete activistas de terrorismo por organizar reuniones a favor de Palestine Action

Archivo - Concentración en la plaza del Parlamento durante la Marcha Nacional por Palestina con pancartas de apoyo a la ilegalizada ONG Palestine Action, en Londres, Reino Unido - Europa Press/Contacto/Loredana Sangiuliano

La organización Defender a Nuestros Jurados denuncia "un intento de intimidación" y convoca una concentración en respuesta

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Siete portavoces de la organización civil Defender a Nuestros Jurados han sido acusados este miércoles en Reino Unido de delitos de terrorismo por haber organizado manifestaciones públicas y reuniones virtuales en apoyo de la ilegalizada ONG propalestina Palestine Action, a raíz de una investigación de la Policía Antiterrorista.

"Palestine Action está claramente proscrita como grupo terrorista, y quienes muestren su apoyo a este grupo en particular, o animen a otros a hacerlo, pueden esperar ser detenidos, investigados y procesados", ha afirmado la jefa de operaciones del Comando Antiterrorista británico, Helen Flanagan, en un comunicado difundiddo por la Policía Metropolitana de Londres.

La responsable policial ha querido insistir en las "consecuencias potencialmente graves para quienes sean declarados culpables" de este tipo de delito. "Insto a cualquiera que esté considerando mostrar su apoyo público a Palestine Action, o de hecho a cualquier otro grupo proscrito, a que lo reconsidere", ha añadido.

"Sabemos que existe un gran sentimiento hacia la situación en Palestina", ha reconocido antes de alegar que "miles de personas han podido y siguen pudiendo expresar sus opiniones a través de protestas y manifestaciones, sin infringir las leyes antiterroristas".

Los acusados, seis de Inglaterra y uno de Escocia, habían sido arrestados ya el martes, según han informado el susodicho cuerpo policial y el de Escocia.

En cuanto a los cargos presentados contra los seis ingleses, el jefe de la División Especial de Delitos y Lucha contra el Terrorismo del Servicio de Fiscalía británica, Frank Ferguson, ha declarado en un comunicado publicado en la web del servicio que "estos cargos están relacionados con reuniones celebradas a través de Zoom entre el 10 de julio y el 21 de agosto de 2025, en las que se alega que se organizaron concentraciones públicas en apoyo a Palestine Action, a las que se animó a la gente a asistir".

Asimismo, ha añadido que la acusación también deriva de la celebración de "concentraciones públicas en apoyo a Palestine Action en Londres, Mánchester y Cardiff" entre el 12 de julio y el 9 de agosto de 2025, "además de una concentración prevista para el 6 de septiembre en Londres".

Ferguson ha informado de que los acusados comparecerán ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, este mismo jueves, y ha calificado como "fundamental que no se publiquen informes, comentarios ni se comparta información en línea que pueda perjudicar de alguna manera este proceso".

DEFENDER A NUESTROS JURADOS DENUNCIA UN INTENTO DE "INTIMIDACIÓN"

La organización Defender a Nuestros Jurados, que defiende el derecho de las personas llamadas a ser jurado a absolver a los acusados según su conciencia, ha identificado a los siete acusados como "portavoces clave", denunciando "un intento claro de intimidación" con penas que podrían alcanzar los 14 años de prisión, según ha precisado la entidad en la red social X.

En respuesta al arresto y posterior acusación, Defender a Nuestros Jurados ha convocado al público simpatizante a presentarse en las inmediaciones del Tribunal de Magistrados de Westminster en apoyo de los siete detenidos --si bien el escocés ha sido puesto en libertad bajo fianza, según ha detallado la organización--. "No seremos intimidados", reza la publicación.

Con todo, el martes, cuando la entidad ya conocía la detención de cinco de sus portavoces, aseguró en la misma plataforma que la manifestación convocada para el sábado 6 de septiembre en Londres seguía adelante con el compromiso de más de un millar de personas.

En este sentido, Defender a Nuestros Jurados quiso alentar la participación alegando que "nadie ha sido arrestado por asistir a las convocatorias abiertas. No se han realizado redadas en Londres por portar carteles". "Levantemos la prohibición. Liberemos a Palestina. Detengamos el genocidio", concluyó.