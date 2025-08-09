Reino Unido, Alemania y varios países más rechazan la operación israelí sobre Gaza en una declaración conjunta

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de Reino Unido, Alemania, Italia, Australia y Nueva Zelanda han declarado su rechazo al plan israelí para ocupar la ciudad de Gaza aprobado este viernes por el Gobierno hebreo al considerarlo contrario al Derecho Internacional y suponer un empeoramiento de la situación que viven los habitantes del enclave palestino.

"Esta operación agravará la catastrófica situación humanitaria, pondrá en peligro la vida de los rehenes y aumentará el riesgo de desplazamiento masivo de civiles. Los planes anunciados por el Gobierno de Israel podrían violar el Derecho Internacional Humanitario. Cualquier intento de anexión o de ampliación de los asentamientos viola el derecho internacional", reza la nota.

Asimismo, estos países han instado a la comunidad internacional a hacer "todo lo posible" por buscar una solución al conflicto que incluya un alto el fuego "inmediato y permanente" y la entrada de ayuda humanitaria "masiva, inmediata y sin trabas" a la Franja de Gaza, donde ha afirmado que está ocurriendo "el peor escenario posible de hambruna".

"Instamos al Gobierno de Israel a que encuentre urgentemente soluciones para modificar su reciente sistema de registro de organizaciones humanitarias internacionales, a fin de garantizar que estos actores vitales de la ayuda humanitaria puedan reanudar su labor esencial, de conformidad con los principios humanitarios, para llegar a la población civil necesitada en Gaza. Su exclusión sería una señal flagrante", señalan los responsables de Exteriores en el escrito conjunto.

Por otra parte, han señalado que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) debe liberar a los rehenes israelíes "sin más demora ni condiciones previas" y que reciban un "trato humano" sin ser sometidos a "crueldad ni humillación".

Las naciones firmantes han aseverado que apuestan por la solución de los dos Estados como "única vía para garantizar que israelíes y palestinos puedan convivir en paz, seguridad y dignidad", una propuesta en la que Hamás debe ser excluido "de cualquier forma de gobierno" y la Autoridad Palestina jugaría un "papel central".