Reino Unido amenaza con vetar la entrada a los ciudadanos eritreos si su Gobierno no acepta más devoluciones

Archivo - La ministra del Interior de Reino Unido, Shabana Mahmood - Thomas Krych / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha amenazado con restringir la entrada al país de ciudadanos de Eritrea si las autoridades del Estado africano mantienen su negativa a colaborar con la readmisión de migrantes llegadas a territorio británico en pequeñas embarcaciones, así como de extranjeros condenados por delitos.

La ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, ha anunciado nuevas medias para el país africano que entrarán en vigor este jueves, según ha recogido la cadena británica BBC. Entre ellas figuran limitaciones a los desplazamientos de los diplomáticos eritreos fuera de Londres y la suspensión del procedimiento acelerado para la concesión de visados a personas consideradas de especial relevancia.

Estas restricciones impedirán a los representantes diplomáticos de Eritrea viajar a más de 60 kilómetros de la capital británica sin autorización previa. Según el Ministerio del Interior, esta decisión responde a las limitaciones que las autoridades británicas afrontan en sus movimientos en Asmara, la capital eritrea.

Mahmood ha justificado la presión sobre el Gobierno africano por si falta de colaboración en los procedimientos de retorno. "Eritrea ha tenido todas las oportunidades para aceptar el regreso de criminales y personas sin derecho a estar en el Reino Unido. A diferencia de otros países, se ha negado", ha expuesto la ministra.

La responsable británica ha advertido asimismo de que está dispuesta a endurecer las medias contra los gobiernos que obstaculicen las deportaciones. En este sentido, ha asegurado que no dudará en "imponer medidas adicionales a otros países que se nieguen a cooperar". El Ejecutivo británico sostiene que las autoridades eritreas interrumpieron de forma "abrupta" su colaboración en materia de devoluciones a comienzos de este año.

La iniciativa contra Eritrea se enmarca en la estrategia del Gobierno británico para conseguir que los países de origen acepten a aquellos de sus nacionales que carecen de derecho a permanecer en Reino Unido. Las autoridades ya habían recurrido anteriormente a las amenazas de restricciones de visado para tratar de obtener compromisos de cooperación. A principios de este año, Londres advirtió de posibles sanciones similares a Angola, Namibia y República Democrática del Congo (RDC).

Datos de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes sitúan a los ciudadanos eritreos como el grupo nacional más numeroso entre quienes llegaron a Reino Unido en pequeñas embarcaciones durante los doce meses anteriores a junio. Representaron el 18% del total de llegadas registradas en ese periodo.