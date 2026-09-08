Reino Unido anuncia nuevo paquete militar de 116 millones para reforzar la defensa antiaérea de Ucran

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante la rueda de prensa posterior a los contactos con EEUU en Kiev. - Europa Press/Contacto/Yuliia Ovsiannikova

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han anunciado este martes que reforzarán el apoyo militar a Ucrania con un paquete valorado en 100 millones de libras (unos 116 millones de euros), que incluirá interceptores de defensa antiaérea, proyectiles de artillería de gran calibre y drones.

La ayuda, en el marco de la reunión del Grupo de Contacto para Ucrania que se cita de forma virtual este martes, se canaliza a través de la iniciativa listado de Requisitos Prioritarios de Ucrania (PURL) de la OTAN, con la que los aliados europeos adquieren material militar estadounidense para su posterior entrega a Kiev.

El objeto de la asistencia es "ayudar a Ucrania a defenderse de los bárbaros ataques rusos este invierno", ha informado el Ministerio de Defensa británico en un comunicado en el que concreta que se suministrarán misiles Patriot y otros equipos de defensa antiaérea para proteger las infraestructuras críticas, a la población civil y a sus Fuerzas Armadas frente a los ataques rusos.

"Tanto el primer ministro (Andy Burnham) como yo escuchamos con claridad durante nuestras primeras visitas a Kiev la importancia de apoyar a Ucrania durante este invierno, mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, se prepara para utilizar el invierno como un arma, continuando con sus bárbaros ataques contra objetivos civiles y energéticos", ha recalcado el titular de Defensa británico, Wes Streeting, quien ha incidido que con este paquete de ayuda Londres cumple con sus promesas.

Asimismo, el Ministerio de Defensa ha recalcado que este anuncio coincide con la entrega de Londres a Ucrania de su proyectil de artillería de gran calibre número un millón, incidiendo en que esta ayuda militar resulta "vital" para la defensa de Kiev frente a la ofensiva rusa. Según ha detallado, se esperan paquetes militares financiados por Alemania, Dinamarca, Lituania, Países Bajos, Noruega y Suecia, en el marco de los esfuerzos conjuntos para sostener a Ucrania en el frente de batalla.

En una primera reacción, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha expresado su gratitud hacia Reino Unido por el apoyo, que ha bautizado como "paquete de invierno" subrayando que se trata de una rápida decisión del Ejecutivo de Burnham tras la primera visita del primer ministro al país el pasado 24 de agosto.

Zelenski ha recalcado que la prioridad absoluta es la adquisición de más interceptores Patriot "ante los incesantes ataques de Rusia contra infraestructuras críticas y contra la propia vida".

"También valoramos nuestra activa cooperación en otros ámbitos: la producción de misiles Storm Shadow en Ucrania, el trabajo conjunto en materia de drones e inteligencia artificial, y mucho más", ha expuesto, agradeciendo el apoyo a Burnham y Streeting, recalcando que Londres "en muchos aspectos está marcando el camino" entre los socios de Kiev.