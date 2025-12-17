Reino Unido apunta a "avances tácticos graduales" de las tropas rusas en el sur de Kupiansk

Archivo - Escombros tras ataques en Kupiansk (Ucrania) - Europa Press/Contacto/Mykhaylo Palinchak - Archivo

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han apuntado este miércoles a "avances tácticos graduales" de las tropas rusas en los suburbios del sur de la ciudad ucraniana de Kupiansk, después de que el jefe del Ejército de Ucrania, Oleksander Sirski, asegurara que habían recuperado "casi el 90 por ciento" de la localidad.

El Ministerio de Defensa británico ha indicado también que "las fuerzas rusas continúan realizando ataques diarios e intentando infiltrarse en Kupiansk desde el norte, utilizando el río Oskil, que corre de norte a sur a lo largo del flanco oriental de la ciudad", según reza un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

Asimismo, ha señalado que el Ejército ucraniano sigue defendiendo el centro de Kupiansk, a pesar de que "es muy probable que las fuerzas rusas luchen por el control de la mayor parte de la ciudad", que conquistaron en febrero de 2022, poco después del inicio de la invasión a gran escala, antes de que Kiev la recuperara en septiembre de ese mismo año.

Moscú anunció a finales de noviembre que había tomado por completo la ciudad. Sin embargo, en las últimas semanas, los militares ucranianos han llevado a cabo "operaciones de limpieza" en la ciudad y se han enfrentado a las operaciones rusas de suministro logístico en la zona.

De hecho, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, visitó la semana pasada Kupiansk, donde llegó a estar a dos kilómetros de la líneas rusas y a 500 metros de las zonas de combate urbanas.