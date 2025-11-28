Reino Unido apunta a "dificultades" de Rusia para repeler las "crecientes capacidades" de los drones de Ucrania

Archivo - Imagen de archivo de militares del Ejército de Ucrania. - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han apuntado este viernes a las "dificultades" a las que hacen frente los sistemas de defensa aérea de Rusia ante las "crecientes capacidades" de Ucrania para lanzar ataques con drones y alcanzar objetivos de forma "efectiva" a pesar de los avances rusos en el marco de su invasión, desatada en febrero de 2022.

Así, han reseñado que Kiev informó el 5 de noviembre sobre un ataque con drones y misiles contra una base rusa situada en los alrededores del aeropuerto de Donetsk --en el este de Ucrania y bajo ocupación rusa-- "usada para el almacenamiento, fabricación y lanzamiento" de aparatos no tripulados contra territorio ucraniano.

"Uno de los edificios, supuestamente usado para el almacenamiento de cabezas explosivas, fue destruido en el ataque ucraniano, mientras que otros dos edificios sufrieron daños y un cuarto sufrió daños mínimos en su tejado", han explicado, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico en su cuenta en la red social X.

En esta línea, han apuntado a daños en infraestructura de lanzamiento de drones, un almacén de combustible y un almacén de armas, antes de especificar que "informes de fuentes abiertas indican que había almacenados mil Geran-2 en la base", un tipo de dron empleado por el Ejército de Rusia.

"Rusia habría empezado durante el verano a construir esta infraestructura para aparatos aéreos no tripulados y puntos de lanzamiento en los alrededores del aeropuerto para apoyar el aumento de la escala de estas operaciones contra objetivos ucranianos", han manifestado los servicios de Inteligencia británicos.

Por ello, han hecho hincapié en que este tipo de ataques "enfatizan las dificultades de los sistemas de defensa aérea rusos a la hora de proteger ubicaciones militares al alance de las crecientes capacidades ucranianas en materia de aparatos aéreos no tripulados, particularmente así de cerca de la línea de frente".

"Además, subraya la continuada capacidad de Ucrania para llevar a cabo ataques aéreos efectivos y combinados contra objetivos rusos, incluso en el mismo momento en el que las fuerzas rusas siguen ejerciendo presión a lo largo de múltiples puntos de la línea de frente", han zanjado, en referencia a los avances de las tropas rusas en varias provincias orientales ucranianas.