Reino Unido y Bélgica acuerdan intercambiar información para combatir el tráfico de migrantes

Archivo - La ministra del Interior británica, Shabana Mahmood - Maja Smiejkowska/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, y su homólogo belga, Bernard Quintin, han firmado este miércoles un acuerdo de cooperación policial que permitirá a las partes intercambiar información de Inteligencia en el marco de los esfuerzos por combatir el tráfico de migrantes y atajar la crisis migratoria.

"El comercio de contrabando de migrantes no comienza ni termina en las playas del norte de Francia. Estas bandas operan a través de fronteras, por lo que trabajaremos con todos los socios internacionales disponibles para rastrearlas, cerrarlas y llevarlas ante la justicia", ha expresado Mahmood en redes sociales.

La ministra del Interior británica ha reconocido que todavía queda "mucho por hacer". "Este acuerdo ayudará a la Policía de Reino Unido y de Bélgica a estrechar el cerco alrededor de las bandas criminales que se encuentran detrás de las travesías en pequeñas embarcaciones", ha indicado.

El acuerdo, que permitirá a las partes actuar con mayor rapidez, estipula que los agentes de la Policía belga podrán portar armas a bordo de los trenes Eurostar que no realicen paradas en Francia, mientras que también refuerza la vigilancia durante las operaciones transfronterizas y establece el intercambio de datos con respecto a vehículos utilizados para el transporte de drogas, migrantes o equipos náuticos.

"Nuestra ambición común es seguir luchando juntos contra el tráfico ilícito de migrantes y la delincuencia organizada relacionada con el narcotráfico, que proliferan a ambos lados de nuestras fronteras y explotan la miseria humana", ha indicado, por su parte, Quintin, según ha recogido la cadena de radiodifusión RTBF.

Este sería el primer tratado bilateral de cooperación policial suscrito entre un Estado miembro de la Unión Europea y Reino Unido desde el Brexit, que entró en vigor a principios de 2020 tras el referéndum de 2016.