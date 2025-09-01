Reino Unido cierra temporalmente su Embajada en el Cairo después de que Egipto redujese su seguridad

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Reino Unido ha anunciado este domingo el cierre temporal de su Embajada en El Cairo, capital de Egipto, después de que las autoridades del país árabe hayan retirado barreras de seguridad en las inmediaciones de la legación diplomática británica y en medio de la tensión por la detención de un activista egipcio pro-gubernamental.

"El edificio principal de la Embajada estará cerrado mientras se revisa el impacto de estos cambios", ha anunciado el Ministerio de Exteriores británico, a través de un breve texto en el que la cartera facilita un teléfono para asistencia consular de emergencia.

La medida y la contramedida han llegado en la misma semana en la que el jefe de la diplomacia egipcia, Badr Abdelati, ha mantenido una conversación telefónica con el asesor de Seguridad Nacional británico, Jonathan Powell, en la que ambos han abordado las relaciones bilaterales de Londres y El Cairo.

Además, en la llamada, el ministro egipcio advirtió al responsable británico de que su cartera seguía cuidadosamente la situación del activista pro-gubernamental Ahmed Abdelqader, pidiendo asimismo una investigación acerca de su detención y su pronta liberación. Según el comunicado difundido por el Ministerio del país norteafricano, Abdelati instó a las autoridades británicas a aclarar "rápidamente" las circunstancias y razones tras la detención del activista.