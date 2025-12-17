Reino Unido concluye negociaciones con la UE para volver al programa Erasmus en 2027

Archivo - El primer ministro británico, Keir Starmer, se reúne con los dirigentes comunitarios en la cumbre UE-Reino Unido el pasado mayo. - SIERAKOWSKI FREDERIC // EUROPEAN COUNCIL - Archivo

BRUSELAS 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Reino Unido ha concluido este miércoles las negociaciones con la Unión Europea para retomar en 2027 su participación en el programa de intercambio educativo Erasmus, tras el años fuera de la iniciativa tras su salida del bloque en enero de 2020.

En un comunicado conjunto del comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, y el ministro de la Oficina del Gabinete, Nick Thomas-Symonds, Bruselas y Londres informan de la conclusión de las negociaciones y subrayan que para 2027 volverá a haber "oportunidades significativas en los ámbitos de la educación, la formación, el deporte y la juventud para las personas del Reino Unido y de la Unión Europea", en particular para los más jóvenes.

"La Comisión Europea y el Reino Unido esperan con interés que estas oportunidades estén disponibles. Acogen con satisfacción que las condiciones específicas de esta asociación, incluidas las condiciones financieras acordadas mutuamente, representen un equilibrio justo entre las contribuciones del Reino Unido y los beneficios que ofrece el programa, y que allanen el camino para la participación del Reino Unido en el programa en 2027", ha recogido el texto.

Igualmente, las partes informan de la culminación de las negociaciones exploratorias para la participación de Reino Unido en el mercado interior de la electricidad, tras indicar que esto aportará "beneficios reales a las empresas y a los consumidores de toda Europa".

Ahora ambas partes tendrán que dar pasos en sus procesos legislativos y marcos jurídicos para avanzar "con rapidez" en la asociación del Reino Unido a Erasmus+ y en el marco para la participación de Londres del mercado interior de la electricidad de la UE.