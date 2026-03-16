Reino Unido condena a Hezbolá y ve "inaceptable" el desplazamiento forzado de libaneses por ataques israelíes

Libaneses desplazados protegen su tienda de campaña de una tormenta de arena en Beirut - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, ha mostrado a última hora de este domingo su apoyo al Gobierno de Líbano en un comunicado en el que ha tachado de "inaceptable" el "desplazamiento forzado de cientos de miles de libaneses" ante los bombardeos de Israel, a la vez que ha condenado los ataques contra este país por parte del partido-milicia chií libanés Hezbolá, emprendidos al calor de la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en el primer día de la ofensiva lanzada por sorpresa por Estados Unidos e Israel.

"Me preocupa profundamente el desarrollo del conflicto en el Líbano y la magnitud de su impacto humanitario. No podemos permitir que este conflicto, que ya está causando numerosas víctimas civiles y desplazamientos masivos, se extienda", ha afirmado Cooper en unas declaraciones en las que ha señalado que la prioridad de Londres es "la respuesta humanitaria en Líbano" y los esfuerzos diplomáticos con aliados "para evitar una escalada".

En esta línea, ha condenado "enérgicamente" los ataques de Hezbolá contra Israel, aseverando que "deben cesar de inmediato" y que "están arrastrando una vez más al pueblo libanés a un conflicto que no desea y que no le beneficia".

Al hilo, ha celebrado los compromisos del Gobierno libanés, entre ellos "la importante decisión de prohibir todas las actividades militares de Hezbolá", y ha asegurado que el Ejecutivo británico "continuará apoyando a las Fuerzas Armadas libanesas y al Gobierno libanés para que asuman la plena responsabilidad de la seguridad".

Simultáneamente, ha rechazado "el desplazamiento forzado de cientos de miles de libaneses como consecuencia directa de las operaciones israelíes", aseverando que "es totalmente inaceptable" y alertando de que "podría tener consecuencias humanitarias desastrosas".

En este contexto, Cooper ha anunciado la movilización de "más de 5 millones de libras esterlinas (cerca de 5,8 millones de euros) en fondos de emergencia" para Líbano que se destinarán a las actividades en el país mediterráneo de la Cruz Roja, el Fondo Humanitario de Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentos. "Esto ayudará a miles de civiles vulnerables y desplazados en todo Líbano a satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, alojamiento, agua, saneamiento e higiene", ha subrayado.

Por último, la responsable de Exteriores británica ha incidido que "la atención debe centrarse en la amenaza de Hezbolá y en la protección de la población civil en todo Líbano" y ha mostrado su "satisfacción" por las propuestas de diálogo entre Beirut y el gobierno israelí, lo que, a su modo de ver, "representa la mejor vía hacia una paz y seguridad duraderas" para ambos países.

El Gobierno de Reino Unido se ha pronunciado de este modo el mismo día en el que el balance oficial de víctimas de los ataques de las Fuerzas Armadas israelíes lanzados desde el pasado 2 de marzo sobre Líbano ha ascendido a 850 muertos y 2.105 heridos, según las cifras difundidas por el Centro de Operaciones Sanitarias de Emergencia del Ministerio de Sanidad libanés. Entre los fallecidos hay, además, 107 niños y 32 sanitarios.