Reino Unido continúa su movilización con despliegues de helicópteros en Chipre y aviones en Qatar

Helicóptero británico Wildcat en una base británica en Chipre - -/PA Media/dpa

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa británico ha confirmado la llegada en las últimas horas a Chipre de helicópteros de combate capacitados para interceptar aviones no tripulados y proyectiles, según su última evaluación sobre el despliegue militar relacionado con la guerra en Irán.

"Helicópteros Wildcat de la Marina Real han comenzado a llegar a Chipre, equipados con misiles Martlet capaces de contrarrestar sistemas aéreos no tripulados, incluyendo drones de ataque unidireccionales", ha hecho saber el Ministerio.

Asimismo, el Ministerio ha informado de que cuatro aviones de combate 'Typhoon' llegarán esta noche a Qatar para "reforzar las capacidades defensivas" del Ejército británico en la región.

Cabe recordar que, la pasada noche del jueves, aviones F-35 y Typhoon del Reino Unido, con el apoyo de aeronaves de reabastecimiento en vuelo Voyager, realizaron patrullas aéreas defensivas sobre Qatar, Jordania y el Mediterráneo Oriental.