Archivo - Imagen de archivo de refugiados rohingya en Bangladesh - Md Shamim Ul Islam / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Reino Unido ha convocado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir el histórico veredicto promulgado este jueves por la Corte Internacional de Justicia contra Birmania, culpable de perpetrar un genocidio contra la minoría rohingya durante una operación militar en 2017, y, como medida adicional, ha expulsado con efecto inmediato al agregado de Defensa birmano del país.

El ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, ha declarado al poco de conocer el veredicto el respaldo completo de su país hacia la decisión del tribunal y su condena al "horrible tratamiento del pueblo rohingya por parte del régimen militar birmano".

Miliband ha procedido a anunciar las dos primeras medidas que adoptará su país al respecto de esta decisión: la expulsión del agregado de Defensa birmano y la convocatoria de una "reunión urgente del Consejo de Seguridad para discutir la decisión"; un veredicto que envía el mensaje de que "semejantes crímenes no pueden cometerse con impunidad".

Reino Unido, antigua potencia colonial, insta a Birmania a que cumpla con los términos del fallo (como la apertura de una investigación y de procedimientos contra los responsables militares del genocidio y la adopción de medidas de restitución y de retorno seguro, entre otros) y exige a la comunidad internacional que "cumpla ahora con su parte" para obligar a Birmania a que satisfaga la voluntad del tribunal.

El Gobierno británico, por último, confirma que ha convocado al encargado de negocios de la Embajada birmana, el máximo diplomático birmano en el país, para comunicarle esta postura y avisa que en los próximos días comunicará "acciones adicionales" al respecto.