Reino Unido derriba decenas de drones "kamikaze" en operaciones "defensivas" en el marco de la guerra en Irán

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer - Europa Press/Contacto/Annabelle Hamil

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha informado este martes de que las fuerzas británicas han derribado durante la madrugada más de una decena de drones "kamikaze", el "mayor número en una sola noche" en el marco de operaciones "defensivas" desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo hace cerca de un mes, con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán.

"Durante la noche, las tropas británicas que operan en una zona de alto riesgo derribaron 14 drones 'kamikaze', el mayor número de drones que han derribado en una sola noche", ha señalado la cartera en redes sociales, indicando que los aviones Typhoon y F-35 de la Fuerza Áerea británica "continuaron sus misiones defensivas durante la noche, entre otros lugares, sobre Chipre, Jordania y Qatar".

El Ministerio dirigido por John Healey ha destacado en este sentido la llegada de más sistemas de defensa aérea 'Stormer' del Ejército Británico a Chipre, precisando que "están equipados con misiles de última generación, lo que refuerza aún más las defensas aéreas de la región".

"Las medidas de protección de las fuerzas en la región siguen siendo de máxima intensidad, lo que garantiza la mayor seguridad posible para el personal británico", ha asegurado, antes de enmarcar estas actuaciones en el marco de la "estrecha coordinación con (sus) aliados".