Reino Unido destaca ante EEUU la importancia de reabrir Ormuz y alerta de la situación humanitaria en Gaza

Archivo - El ministro de Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband, a su salida del número 10 de Downing Street, en Londres - Europa Press/Contacto/Thomas Krych - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband, ha defendido este miércoles ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, "la vital importancia de reabrir el estrecho de Ormuz", que ha vinculado con el encarecimiento del coste de la vida, al tiempo que ha alertado de "la urgente necesidad" de abordar la situación humanitaria en la Franja de Gaza ante la ofensiva israelí y sus restricciones a la entrada de ayuda.

"Hemos hablado sobre la vital importancia de reabrir el estrecho de Ormuz, esencial para proteger a las familias y empresas británicas del costo de vida, la principal prioridad de este Gobierno", ha indicado Miliband en un comunicado difundido al término del encuentro bilateral.

En el mismo, los dos líderes diplomáticos han abordado, según el británico, "la solidaridad con Ucrania frente a la guerra de (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin".

Asimismo, ha afirmado haber tratado con su par estadounidense "la intolerable situación en Gaza y la urgente necesidad de abordar la situación humanitaria allí, mientras trabajamos por una paz duradera para palestinos e israelíes", en alusión al plan de paz propuesto por la Casa Blanca, que incluye el desarme del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y que Israel ha rechazado.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado una breve nota acerca de la reunión según la cual Rubio y Miliband "han abordado la importancia de que Europa asuma un papel más relevante en su propia seguridad", en línea con la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en que los socios europeos de la OTAN aumenten su inversión en defensa y seguridad.

Además, según el citado comunicado --firmado por el portavoz Thomas Pigott--, ambos responsables han reiterado "su compromiso compartido con el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz y con garantizar que Irán nunca desarrolle ni obtenga un arma nuclear".