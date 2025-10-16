Reino Unido destinará 11,5 millones de euros a la seguridad de lugares judíos tras el atentado de Mánchester

Un ramo de flores junto a la sinagoga de Mánchester (Reino Unido) escenario de un ataque terrorista - Peter Byrne/PA Wire/dpa

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha anunciado un plan de hasta 10 millones de libras (unos 11,5 millones de euros) para financiar proyectos destinados a reforzar la seguridad de lugares frecuentados por la comunidad judía, en una clara respuesta al reciente atentado junto a una sinagoga de Mánchester.

El dinero irá destinado a elementos como cámaras de vigilancia, alarmas y focos, ha explicado el Gobierno de Keir Starmer, que ya había aumentado las patrullas policiales tras un ataque que se saldó con dos fallecidos, uno de ellos abatido accidentalmente por las fuerzas de seguridad.

"Estuve en Mánchester el día del horrible ataque terrorista y vi de primera mano el miedo que sufren muchos judíos. No sólo en un día tan terrible, sino todos los días, como parte de su vida", ha afirmado Starmer, que ha llamado a "derrotar" el auge del antisemitismo.

En este sentido, el Gobierno aspira a contener los discursos de odio, algo que Starmer ha admitido que no llegará con "arreglos rápidos". Confía en que todos los sectores de la sociedad se sumen a lo que ha descrito como un "esfuerzo nacional".

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha esgrimido en la misma línea que Starmer que "la comunidad judía no debería tener que elegir entre rezar o sentirse seguro". "Nadie debería verse obligado a vivir una vida judía más discreta en nuestro país", ha señalado en un comunicado.