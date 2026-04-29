Reino Unido expulsa a un diplomático ruso tras una medida similar por parte de Moscú

El primer ministro británico, Keir Starmer - Tom Nicholson/PA Wire/dpa
MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Exteriores de Reino Unido ha convocado este miércoles al embajador ruso en Londres, Andrei Kelin, para comunicarle que ha revocado la acreditación a un diplomático ruso tras una expulsión similar anunciada por Moscú el mes pasado.
"Condenamos de forma enérgica la decisión injustificada de Rusia el mes pasado de expulsar a otro diplomático británico y la malintencionada campaña de desprestigio público que vino después. Este comportamiento es totalmente inaceptable y no toleraremos el acoso ni la intimidación contra nuestro personal diplomático", ha indicado un portavoz de Exteriores en un comunicado.
Londres ha tomado estas "medidas recíprocas" ante las "reiteradas acciones de Rusia, no provocadas ni justificadas", que "tienen como objetivo obstaculizar" su labor diplomática y forman parte de "una campaña más amplia de comportamiento agresivo contra Reino Unido".
La cartera ha precisado que "cualquier acción adicional" por parte de Moscú "será considerada una escalada", recibiendo así "una respuesta firme y proporcionada" después de que las autoridades de Rusia expulsaran en marzo al diplomático Johann Janse van Rensburg tras ser acusado de espionaje por parte de la Inteligencia rusa.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por su siglas en inglés) aseguró que el diplomático británico --a quien acusan de proporcionar "información falsa" a las autoridades para poder entrar en el país-- buscaba hacerse con "información sensible en reuniones informales con expertos rusos sobre cuestiones económicas", unas actividades que "ponían en peligro la seguridad nacional".