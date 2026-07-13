Reino Unido ilegaliza a la Guardia Revolucionaria de Irán y redobla los poderes para perseguir sus actividades

Archivo - El primer ministro británico, Keir Starmer. - Europa Press/Contacto/Lauren Hurley/No. 10 Downing

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha propuesto este lunes incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en una lista de grupos que podrá perseguir con nuevos poderes al quedar equiparados a los servicios de inteligencia extranjeros en el marco de Ley de Seguridad Nacional, en un movimiento para responder a las actividades de grupos respaldados por Estados extranjeros, en medio de lo que considera una oleada de ataques por parte de grupos apoyados por Irán o Rusia.

"Reino Unido estará mejor protegido frente a las actividades respaldadas por Estados extranjeros gracias a una nueva ofensiva contra grupos iraníes y rusos que buscan promover la violencia y la intimidación en nuestras calles", ha indicado el Ejecutivo británico, tras plantear la inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el Movimiento Islámico de los Compañeros de los Justos (HAYI), así como el Cuerpo de Voluntarios del GRU de Rusia.

En este sentido, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha afirmado que con este movimiento Londres busca que el país "nunca se convierta en un terreno de juego para Estados que buscan sembrar el miedo, la división y la violencia en nuestras calles".

Mientras, la ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, ha señalado directamente a Moscú y Teherán, insistiendo en que las autoridades británicas buscan "intensificar las acciones contra quienes intentan socavar la seguridad" del país. "Mi mensaje a Irán, a Rusia y a cualquiera que actúe siguiendo sus instrucciones es claro: adoptaremos todas las medidas necesarias para proteger al pueblo británico, tanto dentro como fuera de Reino Unido", ha indicado.

Estas serán las primeras organizaciones designadas en virtud de "los nuevos e históricos poderes legales para combatir las amenazas de los Estados", ha informado el Ejecutivo de Keir Starmer sobre una propuesta, que debe recibir el visto bueno del Parlamento británico y que facilitará perseguir "actos de sabotaje" pero también espionaje, injerencia extranjera y ataques físicos.

Este paso llega tras los ataques reivindicados por HAYI a lugares vinculados a las comunidades judía e israelí, pero también contra disidencia iraní en Reino Unido.

En concreto, las autoridades de Reino Unido tendrán mayores competencias para combatir las actividades relacionadas con amenazas estatales llevadas a cabo por estos grupos. "Los nuevos delitos de apoyo y asistencia a estas organizaciones podrían conllevar penas de hasta 14 años de prisión", ha informado Londres, que especifica que ahora la justicia "ya no tendrá que demostrar en cada caso la existencia de un vínculo con una potencia extranjera".

De esta forma se agiliza iniciar causas penales contra personas que lancen ataques en suelo británico, garantizando una mejor rendición de cuentas de acuerdo a la legislación de seguridad nacional, que contempla penas de "hasta cadena perpetua".