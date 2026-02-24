Rusia acusa a París y Londres de "trabajar activamente" para entregar a Ucrania "una bomba nuclear o sucia"

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Rusia. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia de Rusia han acusado este martes a Francia y Reino Unido de "trabajar activamente" para lograr la entrega a Ucrania de "una bomba nuclear, o al menos una 'bomba sucia'", parar "lograr unos términos más favorables" en las negociaciones de paz, en un día en el que se cumplen cuatro años del inicio de la invasión rusa del país europeo.

El Servicio de Inteligencia Extranjera de Rusia (SVR) ha indicado en un comunicado que cuenta con información que apunta a que "Reino Unido y Francia reconocen que la situación actual en Ucrania no permite lograr su muy deseada victoria sobre Rusia". "Sin embargo, las élites británicas y francesas no están preparadas para aceptar una derrota", ha dicho.

"Creen que Ucrania debe ser equipada con 'Wunderwaffe' --un término que significa 'arma maravillosa' y que fue empleado por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial a las armas entregadas a su Ejército--", ha manifestado, antes de afirmar que París y Londres creen que Kiev se beneficiaría en las negociaciones de la entrega de dichas armas.

"Berlín ha declinado, sabiamente, participar en esta peligrosa aventura", ha recalcado el SVR, que ha incidido en que "Londres y París trabajan activamente para entregar a Kiev estas armas y sistemas de lanzamiento". "Esto implica la transferencia encubierta de componentes europeos, equipamiento y tecnología en esta área a Ucrania", ha recalcado.

El organismo ha incidido en que "están siendo consideras como opciones la cabeza de pequeño tamaño francesa TN75 y el misil balístico lanzado por submarino M51.1", al tiempo que ha hecho hincapié en que "británicos y franceses reconocen que sus planes suponen una violación flagrante del Derecho Internacional, particularmente del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)".

El SVR ha insistido en que estos países "centran sus esfuerzos en lograr que la obtención de armas nucleares por parte de Ucrania parezca ser resultado del propio desarrollo ucraniano", al tiempo que ha alertado de que "estos planes extremadamente peligrosos de Londres y París demuestran que han perdido todo contacto con la realidad".

"Esperan vanamente evitar su responsabilidad, especialmente debido a que todo aquello que es secreto saldrá a la luz, de forma inevitable. Hay muchas personas sensibles en los círculos militares, políticos y diplomáticos de Reino Unido y Francia que entienden el peligro para todo el mundo que suponen las imprudentes acciones de sus líderes", ha zanjado.